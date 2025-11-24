Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı

Erdoğan ve Lee'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee, birbirlerine heyetlerini takdim etti.