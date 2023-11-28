Güngören’de 100. Yılında Cumhuriyet Sempozyumu

Sempozyumun amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan sürecin yeni akademik çalışmalarla ele alınarak geçmişin muhasebesinin yapılması ve geleceğin inşasına katkı sunulması. Ayrıca, yakın dönemin akademik ortamlarda tartışılmasına da olanak tanınacak. Güngören Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyum, akademisyenler ve yazarların katılımıyla gerçekleşti. Bir açılış konferansı ve dört oturumdan oluşan sempozyum, aynı zamanda geleceğin inşasına dair düşüncelerin de paylaşılacağı bir platform sağladı.









Akademik bir perspektif sundu





Sempozyumun katılımcıları, Türkiye'nin geçmişini derinlemesine değerlendirerek, bu değerlendirmeleri geleceğin inşasına nasıl entegre edebileceğimiz konusunda akademik bir perspektif sundu. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihindeki önemli dönemlere odaklanılarak bu dönemlerin bugünkü Türkiye'yi nasıl etkilediği üzerine çeşitli konular ele alındı. Sempozyum, tarih, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, sinema ve diğer alanlardan uzman konuşmacıları ağırlayarak, katılımcılara geniş bir perspektif sundu. Etkinlik, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemiyle ilgili derinlemesine bir anlayış oluşturarak, katılımcılara geçmişin ışığında geleceği şekillendirme fırsatı sundu.





Uzman isimler yeni ufuklar açtı



