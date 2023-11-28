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Güngören’de 100. Yılında Cumhuriyet Sempozyumu

Güngören Belediyesi 24-25 Kasım tarihlerinde, "100. Yılında Cumhuriyet: Muhasebe ve Geleceğin İnşası" adlı sempozyumu düzenledi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:43 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Güngören’de 100. Yılında Cumhuriyet Sempozyumu

Güngören’de 100. Yılında Cumhuriyet Sempozyumu

Sempozyumun amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan sürecin yeni akademik çalışmalarla ele alınarak geçmişin muhasebesinin yapılması ve geleceğin inşasına katkı sunulması. Ayrıca, yakın dönemin akademik ortamlarda tartışılmasına da olanak tanınacak. Güngören Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyum, akademisyenler ve yazarların katılımıyla gerçekleşti. Bir açılış konferansı ve dört oturumdan oluşan sempozyum, aynı zamanda geleceğin inşasına dair düşüncelerin de paylaşılacağı bir platform sağladı.



Akademik bir perspektif sundu


Sempozyumun katılımcıları, Türkiye'nin geçmişini derinlemesine değerlendirerek, bu değerlendirmeleri geleceğin inşasına nasıl entegre edebileceğimiz konusunda akademik bir perspektif sundu. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihindeki önemli dönemlere odaklanılarak bu dönemlerin bugünkü Türkiye'yi nasıl etkilediği üzerine çeşitli konular ele alındı. Sempozyum, tarih, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, sinema ve diğer alanlardan uzman konuşmacıları ağırlayarak, katılımcılara geniş bir perspektif sundu. Etkinlik, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemiyle ilgili derinlemesine bir anlayış oluşturarak, katılımcılara geçmişin ışığında geleceği şekillendirme fırsatı sundu.


Uzman isimler yeni ufuklar açtı


Sempozyumda, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Yüzyıllık Serüvenin Sathi Bir Fotoğrafını çekerken, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Yüzyılı Anlamak: Nereden Nereye? Başlığıyla farklı bir bakış açısı sundu. Prof. Dr. Yasin Aktay, Cumhuriyetin 100. Yılında Değişen Sosyal Yapının Sosyolojisini incelerken, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Cumhuriyet’in 100. Yılında Edebiyatımızın Genel Görünümüne değindi. Prof. Dr. Özlem Fedai, Telkinden Tekniğe: Cumhuriyet’ten 2000’lere Türk Romanı, Doç. Dr. Mehmet Can Doğan, Modern Türk Şiirinde Kriz Anları ve Göstergeleri, Prof. Dr. Derda Küçükalp, Cumhuriyet’in Politik Felsefesi, Dr. Necmettin Turinay, 1930 Ortalarında Türkiye’de Düşünce Hayatı, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Cumhuriyet Döneminde Türkiye'ye Has Bir Felsefemiz Var mı?, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitim Üzerine Kısa Bir Muhasebe, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Karslı, Cumhuriyet'in 100. Yılında Estetik/Sanat Felsefesi Birikimimizi Tartışmak: Sorunlar, Başarılar ve Yeni Ufuklar, Cihan Aktaş, Dışarıda Tutulanın Dönüşü: Kadın Edebiyatçılar, Aşkın Yıldız, Türk Sinemasının Serüveni, Hüseyin Etil, Kültür Politikalarının Yüzyılı: Devrimler, Revizyonlar, Restorasyonlar, Ercan Yıldırım, Fikir Hareketleri ve İdeolojilerin Değişim Dinamikleri, Yeni Yönelimleri ve Prof. Dr. Mustafa Aydın Cumhuriyetin 100. Yılında farklı pencerelerden baktı.

#Güngören Belediyesi
#100. Yıl
#Cumhuriyet
#Sempozyum
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