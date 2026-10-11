Günler sonra gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Ekipler cansız bedeniyle karşılaştı
19:59, 11/10/2026, Pazar
AA
Kötü koku gelen dairede ceset bulundu
Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartman dairesinden gelen ağır kokular üzerine yapılan ihbarla eve giren ekipler, 55 yaşındaki Necmettin Sezer'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Zonguldak'ta koku gelen dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Necmettin Sezer'in (55) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Sezer'in cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Başlıklar :cesetdairekötü kokuNecmettin SezerZonguldak