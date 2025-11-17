Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10:3317/11/2025, понедельник
AA
Sonraki haber
Türkiye, dün 10 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye, dün 10 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 982 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 850 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 755 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.


Günlük bazda dün 819 bin 41​​​​​​​​​​​​​​ megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 982 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile doğal gaz ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.


Türkiye, dün 10 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



#Türkiye
#elektrik
#üretim
#tüketim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anne babasının evi olan 30 yaş üstü TOKİ'ye başvurabilir mi?