Günlük kiralıklar cep yakıyor

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Otellerde yer bulamayan tatilciler, günlük ve haftalık kiralanabilen evlere yönelmek zorunda kaldı. Günlük evler ise cep yakıyor. Yazlık bölgelerdeki evlerin günlüğü 5 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu evlerin çoğu en az 3 gün kiralanabiliyor. Bazı bölgelerdeki lüks villaların gecelik ücreti ise 200-320 bin lira bandında. Evlerin temizlik ücreti ise 2 bin 500 TL olarak belirleniyor.
VERGİ KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, kalabalık aile ve arkadaş gruplarının internetin de katkısıyla geçici kiralamaya başvurmaya başladığını belirtti. Güllü, “Bu sistemin kayıt altına alınabilmesi oldukça zor. Bu nedenle fazlasıyla resmi olmayan kiralama var. Ayrıca, önemli vergi kayıplarına da neden oluyor. Başka ülkelerde ayrıntılı yasal düzenleme varken, ülkemizde düzenleme yok” ifadelerini kullandı.