Günlük kiralıklar cep yakıyor

Otellerde yer bulamayan tatilciler, günlük ve haftalık kiralanabilen evlere yönelmek zorunda kaldı. Günlük evler ise cep yakıyor. Yazlık bölgelerdeki evlerin günlüğü 5 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu evlerin çoğu en az 3 gün kiralanabiliyor. Bazı bölgelerdeki lüks villaların gecelik ücreti ise 200-320 bin lira bandında. Evlerin temizlik ücreti ise 2 bin 500 TL olarak belirleniyor.