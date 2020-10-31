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İSTANBUL

Gürültüden rahatsız olan pompalı tüfekli komşu dehşet saçtı: Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü

Esenyurt'ta, bir kişi çocuklarının gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucunda aynı aileden iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Yaşanan olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Aydın, üst komşusu olan Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu.

Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.
  • Önce gidip komşularını uyaran Aydın daha sonra da evinde bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar yukarıya çıktı. Aydın, Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt'u yaraladı. Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, silahlı saldırgan yaralıların hastaneye kaldırılmasını da engelleyerek binanın içinde beklemeye başladı.

Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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POLİSE DİRENDİ

Akın Aydın, olay yerine gelen polis ekiplerine direnmeye başlayınca Özel Harekat polislerine haber verildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı.

Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.
  • Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının hemen ardından yaralılar ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emrah Kurt'un tedavisi sürüyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ederken. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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"ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM NEREDEYSE BANA ATEŞ EDİYORDU"

Binada yaşayan vatandaşlardan bir ise silahlı saldırganın az daha kendisine de ateş edeceğini söyleyerek, "Herhalde birkaç kez ikaz etmiş. Gittim baktım silah sesi geliyor. Adama gittim, neredeyse bana da ateş edecekti. İçerde kaç kişi var bilmiyorum. Merdiven boşluğundan ateş etti. Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu" dedi.

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