Habercilik yapay zekâya bırakılamaz

Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” paneli, medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Programda, yapay zekânın habercilikteki yeri, dijital dönüşümün hızlandırdığı yeni risk alanları ve “dijital egemenlik” başlıkları masaya yatırıldı. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, kurumun 65'inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

YAPAY ZEKAYA SORUMLULUĞU BIRAKAMAYIZ

Dijitalleşmenin ortaya koyduğu imkanların bir anlamda gazetecilerin iş yükünü azalttığını anlatan Duran, “Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı. Hızlı erişim iyi bir imkân ama sağlıklı ve doğru bildiği haberi ortaya koyabilmek için gazetecinin aktörlüğü, eskisinden daha da önemli hale geldi” diye konuştu. Duran, yapay zekânın gazetecilikte bir “imkan” olarak görülmesi gerektiğini, ancak “özne” haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Yapay zekâya sorumluluğu bırakamayız. Gazetecinin bağımsızlığı ve mesleki etiği hepsinin önünde gelmeli” ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran

DEZENFORMASYON UYARISI

Dijitalleşmenin en kritik başlıklarından birinin “hız” olduğuna dikkat çeken Duran, hızın bilgiye erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda doğru-yanlış çizgisini bulanıklaştırdığını ifade etti. Dezenformasyonun hızlı yayılmasının ciddi bir tehdit alanı oluşturduğunu belirten Duran, medya kuruluşlarına da sorumluluk çağrısında bulunarak, “Dezenformasyon hızla yayılıyor. Bilgi akışında hız, doğru-yanlış ayrımını yok ediyor” dedi. Duran, bu tabloda medyanın “gerçek bilgi” sorumluluğundan sapmaması gerektiğini vurgulayarak, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, kamusal bir vazife olduğunu ifade etti.

Abdülkadir Çay

ETİK VE GÜVENLİK RİSKLERİ VAR

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ise dijital dönüşümün yalnızca teknolojik bir yenilenme değil, aynı zamanda mesleki sorumlulukları da yeniden tanımlayan bir süreç olduğuna dikkat çekti. Yapay zekâ, büyük veri ve dijital platformların habercilik pratiklerini dönüştürdüğünü vurgulayan Çay, bu sürecin insan kaynağı, zaman ve maliyet açısından ciddi avantajlar sunduğunu ancak beraberinde etik ve güvenlik risklerini de getirdiğini söyledi.

SAVAŞ BÖLGESİNDEKİ GAZETECİLER BEDEL ÖDÜYOR

Gazeteciliğin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk boyutuna dikkat çeken Çay, özellikle çatışma bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının ağır bedeller ödediğini söyledi. Gazze'de İsrail'in saldırıları altında hayatını kaybeden gazetecileri anan Çay, "Haklı mücadelenin dünyaya duyurulması için çalışan ve bu uğurda hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Afet bölgelerinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin dahi zor ulaştığı alanlarda gazetecilerin büyük fedakarlıkla çalıştığını belirten Çay, "İnsanları bilgilendirmek için alın terinden fazlasını ortaya koyan gazetecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.








