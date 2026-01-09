İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey yapay zekalar olmamalı

Basın İlan Kurumu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 65. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” paneli İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı. Hızlı erişim iyi bir imkan ama sağlıklı ve doğru bildiği haberi ortaya koyabilmek için gazetecinin aktörlüğü, eskisinden daha da önemli hale geldi. Gazetecilik ve kurumsal medya, zannedildiği gibi etkisini yitirmeyecek, aksine yeni fonksiyonlar üstlenerek daha önemli hale gelecek" dedi.
Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" Paneli'nde konuşan Duran, kurumun 65'inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Dijitalleşmenin gündeme getirdiği en önemli konulardan birinin hız olduğuna dikkati çeken Duran, bu hızın bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığını ancak riskleri de ortaya çıkararak doğruyla yanlış arasında bulanıklaşma yaşandığını belirtti.
Duran, dijitalleşmenin gündeme getirdiği diğer bir konunun algoritmalar ve bu algoritmaların belirli şirketler tarafından yönetilmesi riskinin çok ciddi olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yapay zekaya sorumluluğu bırakamayız"
Duran, yeniliklerin iletişimi, medyayı, bilhassa gazeteciliği dönüştüren etkisine ve bu konuya yaklaşımın nasıl olması gerektiğine ilişkin şunları söyledi:
"İletişim Başkanlığı, gazetecilerimizin yanında"
Duran, cevap aranması gereken başka bir sorunun da bu olumsuzluklarla nasıl mücadele edileceği ve kişinin kendi dijital egemenliğini nasıl koruyacağı hususu olduğunu söyledi.
Duran, basın kuruluşlarının gerçek bilgiyi kamuoyuna ulaştırma misyonundan bir an bile sapmamasının büyük önem taşıdığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
Programa BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, çeşitli medya kuruluşlarından isimler, gazeteciler ve akademisyenler katıldı.
Abdulkadir Çay, Duran'a konuşmasının ardından hediye takdiminde bulundu, aile fotoğrafının çekilmesiyle panellere geçildi.