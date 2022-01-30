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ANKARA

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi dört gün uzatıldı.

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Haber Merkezi AA
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkırın gözaltı süresi uzatıldı
Nuri Gökhan Bozkır

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

GÖZALTI SÜRESİ DÖRT GÜN UZATILDI

  • "Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da evinin önünde suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Emniyet'e teslim edildi: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı
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Emniyet'e teslim edildi: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı

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