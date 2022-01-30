Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Muhabbet kuşundan 'Mehter Marşı' performansı: Yaklaşık 100 kelime ezberledi

Sivas'ta 'Japon' isimli muhabbet kuşu, söylediği Mehter Marşı ile görenleri şaşkına çevirdi. Kurduğu uzun cümleler ile dikkat çeken Japon, benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Japon'un mehter marşını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.