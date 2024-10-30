Hac kurası yarın çekilecek

Afyonkarahisar'da 13 yaşında hafız olan Ali Çırak, 16 yaşında da Umre'ye gitmenin sevincini yaşadı. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Çırak 13 yaşında hafızlık eğitimi tamamlayarak hafız oldu. Umre ve hac yolculuğunun herkese nasip olmasını dileyen Çırak, “Ben çok mutluyum, Allah'ım erkenden nasip etti. Çok duyguluyum Allah bir daha nasip etsin ve bir daha gitmek isterim” ifadelerini kullandı. Kafilenin uğurlanması esnasında duygulu anlar yaşanırken, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.