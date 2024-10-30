Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hac kurası yarın çekilecek

Hac kurası yarın çekilecek

17:3630/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme tarihi uzatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kurasının yarın çekileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası yarın çekilecek.


Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.


Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.




#2025 hac kurası
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Afyonkarahisar'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları