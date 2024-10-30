Foto: Arşiv.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme tarihi uzatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kurasının yarın çekileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası yarın çekilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
#2025 hac kurası
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü