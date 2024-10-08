2025 yılı için hac kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılandırmaya göre, yoğun talep üzerine yeniden erişime açıldı. Hacı adayları, hac kayıt yenilemelerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilecek. İşte, 2025 hac kayıt yenileme süreci ve detaylar:

2025 yılı hac kayıt güncelleme ne zamana kadar yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hac kayıt güncelleme işlemleri 7 Ekim 2024 tarihinde tekrar açıldı ve 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Hac Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

e-Devlet Üzerinden Giriş: Hacı adayları, e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapılmalıdır.

Hac Kayıt Yenileme Ekranı: Girişten sonra arama bölümü "Hac Kayıt Yenileme" ile ilgili sayfaya ulaşılabilirler.

Bilgilerin Güncellenmesi: Açılan sayfadaki gerekli bilgileri doldurarak ya da mevcut bilgileri güncelleyerek işlemler tamamlanabilir.

Başvurunun Onaylanması: Bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından başvuru onaylanır ve süreç tamamlanır.

2025 Hac Kayıt Yenileme Ücreti Ne Kadar?

2025 yılı için hac kayıt yenileme ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kayıtlı güncel ücret tarifesine göre yapılmaktadır. Fiyat bilgileri, başvurunun yapıldığı esnada e-Devlet halinde detaylı olarak görüntülenebilir.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

Hac Kayıt Yenileme İçin Son Tarih

Hac ibadeti için başvurularını değiştirmek isteyen adaylar, verilen süre içerisinde işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Yoğun talep nedeniyle güncellenen bu süreyi kaçırmamak önemlidir. ​​​Vatandaşlar, hac kayıt güncelleme işlemlerini 7 Ekim – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Daha fazla bilgi almak ve işlemler için e-Devlet üzerinden "Hac Kayıt Yenileme" sayfasına giriş yapabilirsiniz.







