İNTERETTEN HASTANE TAHLİL VE MR SONUCU ÖĞRENME
Tahlil sonuçlarınızı online olarak öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.
Tahlil ve MR sonuçlarının yorumlanması, bir doktorun sorumluluğundadır. Bu sonuçlar, hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Tahlil sonuçları, hastanın sağlık durumu hakkında çeşitli bilgiler sağlayabilir. Örneğin, kan testleri, kan hücreleri, hormonlar, enzimler ve diğer maddelerin seviyelerini ölçebilir. Bu bilgiler, hastanın kan kanseri, enfeksiyon, diyabet veya diğer hastalıkları olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
İdrar testleri, idrardaki maddelerin seviyelerini ölçebilir. Bu bilgiler, böbrek hastalığı, enfeksiyon veya diğer hastalıkları belirlemeye yardımcı olabilir.
Diğer vücut sıvılarından alınan tahliller, hastanın sağlık durumu hakkında daha spesifik bilgiler sağlayabilir. Örneğin, balgam testleri, akciğer enfeksiyonlarını belirlemeye yardımcı olabilir.
Emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
PATALOJİ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yaptırmış olduğunuz pataloji sonuçlarını evden doğru öğrenmek istiyorsanız eğer; işlemleri yaptırmış olduğunuz hastaneden verilen barkod numarası ile veya sonuç alma belgesi ile e-Nabız sayfasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. E-nabız ile pataloji sonucunu öğrenmek için ise: https://enabiz.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girerek giriş yapın.
Eğer e-Nabız şifreniz yoksa bir kayıt oluşturarak ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Daha sonra sonuçlar bölümünden pataloji sonucuna öğrenebilirsiniz.
T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME
Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME
Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.
MR SONUÇLARI NE İŞE YARAR?
MR sonuçları, vücuttaki iç organların ve dokuların ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir. Bu görüntüler, doktorların hastalıkların teşhisine ve tedavisine yardımcı olabilir.
MR sonuçları, hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Örneğin, bir hastanın karın ağrısı varsa, doktorlar karaciğer, mide, pankreas veya diğer organlardaki sorunları belirlemek için MR taraması isteyebilir.
MR sonuçları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları teşhis etmek için kullanılabilir:
- Kanserler
- Enfeksiyonlar
- Travma
- Kronik hastalıklar
- Tahlil ve MR sonuçlarının yorumlanması
Tahlil ve MR sonuçlarının yorumlanması, bir doktorun sorumluluğundadır. Bu sonuçlar, hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Sonuçların normal aralıklarda olup olmadığı
Sonuçların hastanın tıbbi geçmişi ile tutarlı olup olmadığı
Sonuçların diğer testlerle tutarlı olup olmadığı
Doktorlar, tahlil ve MR sonuçlarını yorumlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:
Normal aralıklarla karşılaştırma
Diğer testlerle karşılaştırma
Klinik deneyim
E-NABIZDAN ULTRASON SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.
SAĞLIK OCAĞINDA KAN TAHLİL SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
Kan tahlil sonuçlarınızı geciktirmeden bir gün sonra almak istiyorsanız testinizi öğleden önce yaptırıp kan vermelisiniz. Kan tahlilinizi cuma günü yaptırdıysanız eğer, sonuçlarınız pazartesi günü çıkar.