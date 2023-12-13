Tahlil ve MR sonuçları

, bir hastanın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlayabilen önemli tıbbi testlerdir. Tahliller, kan, idrar veya diğer vücut sıvılarındaki maddelerin seviyelerini ölçer. MR'lar, vücuttaki iç organların ve dokuların resimlerini oluşturmak için güçlü manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır. Peki MHRS

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