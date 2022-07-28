Hacı Nimet Kaya'ya veda: Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Dün trafik kazasında hayatını kaybeden merhumun cenaze töreninde konuşma yapan Erdoğan, Kaya'yı çok eskiden bu yana tanıdığını ve hukukunun bugünde kadar devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi hakka uğurluyoruz. Az önce hocamızın da ifade ettiği gibi, tabuttaki örtüde yazılı olan 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Dönüş Allah'a. Dolayısıyla ben Hacı Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. O da toptancılık yapıyordu. Ehli hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne hukukumuzu devam ettirdik. Böyle bir kaza ile şimdi Hak'ka uğurluyoruz.

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"BİZ ONU ÇOK SEVDİK"

Hepinizden gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah arzı olsun diliyoruz. Biz onu çok sevdik, bayramlarda, mübarek gecelerde muhakkak birbirimizi arardık. Sevgili habibiyle buluşmayı da Allah nasip eylesin.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Dün gece saatlerinde Fatih'te bir trafik kazası geçiren Hacı Nimet Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah vefat etti. Merhum Rıdvan Kaya, yarın memleketi Siirt'in Tillo kentine defnedilecek.

Hayır işleriyle tanınırdı

Uzun yıllardır İslami mücadele ve hayır faaliyetleriyle maddi ve manevi dayanışma içinde olan Hacı Nimet Kaya kurucusu olduğu İstanbul Fatih'teki Tillolular Derneği Başkanlığını yürütüyordu. Kaya, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile Ömer Kaya'nın da babasıydı.