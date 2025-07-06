Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Hafif ticari araç park halindeki araca çarptı: Bir ölü 8 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki araca çarptı: Bir ölü 8 yaralı

13:436/07/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kayseri'de hafif ticari aracın, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptığı kazada İlknur Y. (29) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, İlknur Y., hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.





#kaza
#trafik
#kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Zam sonrası 65 aylığı yeni tutar ne kadar oldu?