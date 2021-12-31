Hain teröristler DSİ personelini şehit etmişti: Kanı yerde kalmadı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.
- Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Cihan Gökkaya’nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.
Operasyon düzenlendi
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.