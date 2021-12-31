Hain teröristler DSİ personelini şehit etmişti: Kanı yerde kalmadı

Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı: Her yerinden kablo çıktı

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti.



Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.