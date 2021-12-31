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ANKARA BARIŞ PINARI HAREKATI

Hain teröristler DSİ personelini şehit etmişti: Kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere Barış Pınarı Bölgesi'nde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Beş PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hain teröristler DSİ personelini şehit etmişti: Kanı yerde kalmadı
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.

  • Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Cihan Gökkaya’nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.

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Operasyon düzenlendi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.

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