Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Yüksekova’da olumsuz hava şartları ulaşımı etkiledi

Yüksekova’da olumsuz hava şartları ulaşımı etkiledi

21:1323/01/2026, Cuma
G: 24/01/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yüksekova’da olumsuz hava şartları ulaşımı etkiledi
Yüksekova’da olumsuz hava şartları ulaşımı etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşüren sis nedeniyle hava trafiğinde iptaller yaşandı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 23 Ocak’ta karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini bildirirken, yolcuların güncel durum hakkında havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

#yüksekova
#hakkari
#kar yağışı
#hava ulaşımı
#uçak seferi iptali
#olumsuz hava şartları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Ocak AFAD son depremler