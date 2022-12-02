Gündem Hakkari şehidini uğurladı Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı
HAKKÂRİ

Hakkari şehidini uğurladı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, memleketi Hakkari’de toprağa verildi. Şehidin annesinin, AK Parti'nin Hakkari Gazi Mahallesi Kadın Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. Tabuta sarılıp gözyaşı döken acılı aileyi yakınları teselli etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari şehidini uğurladı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı
​Hakkari şehidini uğurladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (25) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için dün memleketi Hakkari'de tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehidin naaşı Ulu Camii’ne getirildi.

Şehidin babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz burada taziyeleri kabul etti. Şehidin annesinin, AK Parti'nin Hakkari Gazi Mahallesi Kadın Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. Şehit askerin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, acılı aileyi yakınları teselli etti. Korkmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Nedim Korkmaz
Nedim Korkmaz

MİT 5 DEAŞ’lıyı Suriye’de yakaladı: Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var
DÜNYA
MİT 5 DEAŞ’lıyı Suriye’de yakaladı: Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var
MİT 5 DEAŞlıyı Suriyede yakaladı

MİT 5 DEAŞ'lıyı Suriye'de yakaladı

​Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var.
Amel defteriniz kapanmasın

Amel defteriniz kapanmasın

​Sadaka-i cariyeyi Peygamber'imizden öğrenelim.
3 milyar liralık neşter

3 milyar liralık neşter

​Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe.
İpek Yolu'nu yeniden ihya edeceğiz

İpek Yolu'nu yeniden ihya edeceğiz

​Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saatten 35 dakikaya indi.
CHP'nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin

CHP'nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin

​Konferans ücreti 50 bin dolar.
Uzay testi

Uzay testi

​Türkiye'nin astronot adayları görev için hazırlanıyor.

İşveren maaşa ilave yapabilir

İşveren maaşa ilave yapabilir

​Asgari ücret sadece tabanı belirler.
EYT'de kıdem tazminatı için kredi desteği

EYT'de kıdem tazminatı için kredi desteği

​SGK prim farkı da giderilecek.
Zelenska'nın gözü arkada kalmasın

Zelenska'nın gözü arkada kalmasın

​Ukraynalı yetimler emin ellerde.
Hakkari şehidini uğurladı

Hakkari şehidini uğurladı

​Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı.
24 saat bakım

24 saat bakım

​Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak.
Bursa'da eğitim uçağı düştü

Bursa'da eğitim uçağı düştü

​İki kişi hayatını kaybetti.
Panzerler'den<br>erken veda

Panzerler'den
erken veda

​Dünya Kupası'nın favorisi gruptan çıkamadı.
Dünya Kupası'nda <br>Japon fırtınası

Dünya Kupası'nda
Japon fırtınası

​Almanya ve İspanya'nın olduğu grubu lider tamamladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.