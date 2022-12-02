Hakkari şehidini uğurladı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (25) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için dün memleketi Hakkari'de tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehidin naaşı Ulu Camii’ne getirildi.

Şehidin babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz burada taziyeleri kabul etti. Şehidin annesinin, AK Parti'nin Hakkari Gazi Mahallesi Kadın Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. Şehit askerin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, acılı aileyi yakınları teselli etti. Korkmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Nedim Korkmaz