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HAKKÂRİ

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Hakkari ve Yüksekova’da teröristlerle girilen temasta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hakkari ve Yüksekova JÖH birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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