Öldürülen teröristlerle ilgili detaylar ortaya çıktı Terör arananlar listesinde "Mavi" kategoride başına 1 milyon 500 TL ödül konulan ve 5 gün önce öldürülen örgütün sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya’nın, Karadeniz’de bir çok eyleme karışarak, 3 asker ile 1 sivili şehit ettiği ortaya çıktı. Turuncu listede aranan Baran kod adlı Haydar Gül'ün ise 4 işçiyi kaçırdığının tespit edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2019, 15:18 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2019, 15:28 IHA