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TUNCELİ

Son dakika haber: Tunceli'de Mavi ve turuncu kategoride yer alan teröristler öldürüldü

Mavi ve turuncu kategoride yer alan teröristler öldürüldü

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi.

Mavi kategoride aranan Celal Kaya ve turuncu kategoride aranan Haydar Gül.

Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

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