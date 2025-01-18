Hakkari'de dehşet: Sahipsiz köpekler 12 yaşındaki Eslem'i hayattan kopardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerinin saldırısında yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Teker (12), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Küçük Eslem ağır yaralandı
Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker, ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aile gözyaşlarına boğuldu
Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.