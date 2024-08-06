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Bir sahipsiz köpek faciası daha: Pitbull küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Muğla'nın ortaca ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Acılı aile, bu gibi saldırıların son bulmasını istediğini ifade etti.

17:50 - 6/08/2024 Salı
AA
Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.


Serpil Döner, eşi ve 7 yaşındaki çocukları Gökhan Osman Döner Yerbelen Mahallesi'nde markete gittikleri sırada yediemin deposu olarak kullanılan iş yerindeki pitbull cinsi köpek çocuğa saldırdı.


Çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından zorlukla kurtarıldı.


Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince hayvan barınağına götürüldü.


Hastanede oğlunun yanından ayrılmayan anne Serpil Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin, başıboş olduğunu ve kendilerine saldırdığını söyledi.


Çocuğunun kollarında, sırtında ve bacaklarında yaraların olduğunu anlatan Döner, bu gibi saldırıların son bulmasını istediğini ifade etti.




#Köpek Saldırısı
#Muğla
#pitbull
37 dakika önce
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