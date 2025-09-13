Yeni Şafak
Hakkari'de kepçe ile kamyon arasında sıkışan operatör öldü

15:1613/09/2025, Saturday
AA
Servet A'nın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Servet A'nın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin bakımını yaparken kamyonun çarpması sonucu iki araç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Esendere beldesi yolundaki bir kum şantiyesinde kullandığı kepçenin bakımını yapan 21 yaşındaki Servet A, kamyonun geriye manevra yapmasıyla iki araç arasında sıkıştı.


Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine şantiyeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Servet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.




#Hakkari
#iş kazası
#Yüksekova
