Gündem Hakkaride terörist başı için yürümek isteyen HDPlilere polis izin vermedi
HAKKÂRİ

Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen 45 kişilik grubu polis engelledi. Aralarından HDP’li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP’li vekil yaralandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada terör yandaşlarının polis şiddeti diye yaydığı arbedede yaralanan vekillerin kendilerini bilerek yere attıklarını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDPlilere polis izin vermedi
Hakkari

HDP’nin başını çektiği terör örgütü PKK’ya yakın kuruluşlar dün İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Hakkari, Van ve Mardin başta olmak üzere bazı illerde ‘Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri’ düzenledi.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılmak istenen eylemlere polis engel oldu.

HDP'li vekillerden provokasyon

Eylemlerin yapıldığı Hakkari’de de dikkat çeken anlar yaşandı.

Aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soriş Diri’nin de bulunduğu 45 kişilik grup, Öcalan’ın tutukluğunu protesto etmek için Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürümeye başladı.

Defalarca kez uyarıldı

Polis gruba yasa dışı bir eylem yaptıklarını hatırlattı ve defalarca kez uyardı.

Ancak PKK’ya ve elebaşına destek veren grup, güvenlik güçlerini dinlemedi.

Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
OYNAT 00:32
Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen 45 kişilik grubu polis engelledi. Aralarından HDP'li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP'li vekil yaralandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada terör yandaşlarının polis şiddeti diye yaydığı arbedede yaralanan vekillerin kendilerini bilerek yere attıklarını belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri, orantılı bir güç kullanarak yasa dışı eylemi sonlandırdı.

Terör yandaşları ‘polis şiddeti’ diye yaydı

Engellemeye direnen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı öne sürüldü.

Ancak PKK destekçileri, Eksik’in yerlerde sürüklenmesini ‘polis şiddeti’ diyerek sosyal medyada yaydı ve algı oluşturmaya çalıştı.

Hakkari Valiliği de bugün bir açıklama yaparak, iddialara görüntülerle cevap verdi.

Valilik: Kendilerini yere atmışlardır

Valilik, eylem öncesi görevliler tarafından yapılan uyarıyı yayınlayarak, “Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaşmışlardır. Yasa dışı bir şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılan şahıslarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'dan tepki

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eksik’in hastaneden bir karesini paylaşarak “Yüksekova’da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darbedildi ve ayağı kırıldı. Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz.” yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek

"Utanmazlık, ahlaksızlık"

Buldan’ın tweet’ini alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit…” cevabını verdi.

HDP'li Öcalan polisleri hedef aldı: Bu teşkilatın yapılandırmasında rol oynayacağız
OYNAT 00:18
HDP'li Öcalan polisleri hedef aldı: Bu teşkilatın yapılandırmasında rol oynayacağız
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan, polis teşkilatını hedef alarak, 'Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız.' dedi.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
FOTOĞRAF 11
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Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer’in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.
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Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi.
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Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti.
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Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı.
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Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi 59 gözaltı
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.
Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar
Her yeri istila ettiler

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MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a operasyon.

​PKK yandaşları 'polis şiddeti' diye yaymıştı.

​Uçakların teslimatı durdurulmuştu

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

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