Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.