Gündem Hakurkta eylem hazırlığındaki 7 PKKlı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

  • Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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