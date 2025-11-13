Yeni Şafak
Halı sıkma makinesine kapılan genç kız hayatını kaybetti

00:1913/11/2025, Perşembe
DHA
Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da halı yıkama tesisinde çalışan 25 yaşındaki kız, halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, halı yıkama tesisinde çalışan Sümeyye Onay (25), halı sıkma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Onay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onay’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Çankırı
#Halı Yıkama
#Makine
