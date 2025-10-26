Yeni Şafak
Yol ayrımında gelen facia: İki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı

22:2826/10/2025, Pazar
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Çankırı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi. Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara’dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#Çankırı
#Kaza
#Hastane
