Çorum’da öldürüldükten sonra yakılan kadının katil zanlısı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Arıkan, ifadesinde Hatice Kış’ı 'annesi gibi sevdiğini' belirterek, “Daha önce de kendisinden borç almıştım. O gün yine para istemeye gittim. Bir süre sohbet ettik, bana kolonya döktü. Poşet uzatıp ‘işini görür’ dedi. Çıkarken ‘Bu borcu ödeyemezsin’ dedi. Ben kendisini çok severdim. Onu öldürme gibi bir niyetim yoktu. Elinde bıçak vardı, nasıl oldu hatırlamıyorum. Olaydan sonra altınları kaybolmasın diye toprağa gömdüm. Çok pişmanım, Türk milletinden özür diliyorum” dedi.