Çankırı’da çıkan yangında 4 yapı ve bir araç zarar gördü

14:1821/10/2025, Salı
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve 1 hafif ticari araç zarar gördü.

Bekir P.’ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere de sıçradı.

 Kurşunlu, Çerkeş, Bayramören, Atkaracalar ilçesinden gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında 2 ev, 2 kömürlük ile 1 hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, dumandan etkilenen 3 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Yangınla ilgili inceme başlatıldı.

