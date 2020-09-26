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Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamdan 'balta' açıklaması: Görüntüler sahte, herkesi kandırmaya çalışıyor

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gündemden düşmüyor. Dün sanatçının avukatları tarafından mahkemeye yeni görüntüler sunulmuş, Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia etmişti. Kafaları karıştıran görüntülerin ardından darp edilen yaşlı adamdan görüntülere ilişkin açıklama geldi. Meriç, "Tamamen sahte görüntüler. Bir avukat sunduğu delillere bakmaz mı? Bunu nasıl gösterebilir. Burada kimi kandırıyor. Hâkimi böyle bir şeyle mi kandırmaya çalışacak? Halkı böyle mi kandıracak?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sezai tarafından darp edilen Meriç, baltalı görüntülerin sahte olduğunu iddia etti.
Sezai tarafından darp edilen Meriç, baltalı görüntülerin sahte olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklanmasıyla sonuçlanan olayda dava dosyasına sunulan yeni görüntüler sunulmuştu. Halil Sezai'nin avukatı tarafından bunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç o görüntülerle ilgili avukatı Serap Başkan Özsan ile birlikte kameralar karşısına geçti.

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"Tedirgin oluyorum"

Yayınlanan baltalı görüntüler hakkında konuşan Meriç, "Tamamen sahte görüntüler. Bir avukat sunduğu delillere bakmaz mı? Bunu nasıl gösterebilir. Burada kimi kandırıyor. Hakimi böyle bir şeyle mi kandırmaya çalışacak. Halkı böyle mi kandıracak. 24 Temmuz'da yine aynı işi yapmışdı. Yine evime dalmışdı. Yine beni tehdit etmişti ve yine tekrarladı. Bunları durdurmak lazım" dedi.

Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
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Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.


"Her an için başınıza bir şey gelebilir

Hüseyin Meriç, "İşe gitmek, işte durmak da zor oluyor. Akşam eve geldiğimde eve yada bahçeye birisi saklanmıştır diye tedirgin oluyorum. Siz olsanız siz korkmuyor musunuz burada yürümeye. Her an için başınıza bir şey gelebilir. Ben onlar yüzünden evimi toprağımı terk edecek değilim. Sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

"15 saat sonraya ait görüntüler"

Avukat Serap Başkan Özsan ise, "Halil Sezai'nin tutuklanmasından sonra da bıktırma, korkutma ve kaçırma operasyonları devam etmektedir. Aytaç Ağırlar'ın kiralamış olduğu evin malikinin beyanına göre 01.09.2020 tarihi itibarı ile Aytaç Ağırlar konuttan taşınmıştır. Fakat boş evde bulunan kameralara haksız ve yetkisiz şekilde uzaktan erişerek müvekkile ait görüntüler paylaşılmaya devam etmektedir. Biz evin malikiyle Cuma günü suç duyurusundan sonra konuştuk. Onlar hemen kameraları kaldırdılar. Onların kimin kameralara eriştiğinden bir bilgileri yok. Çünkü ev de boş. Ama en son Aytaç Ağırlar evde kiracıydı. Ağır silahla darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Bu görüntüler sanki yaşanan darp olayının öncesine aitmiş gibi basına ve yargıya verilerek hem yargı hem de kamuoyu kandırılmaya çalışılmaktadır. Halil Sezai'nin sanki bu balta ile tehdit edildiği için, müvekkili silahla darp ettiğini iddia ederek tutukluluğa itiraz için sebep uydurulmuştur. Görüntülerin çekildiği tarihlere dikkat edilirse olaydan sonrasına ait görüntü olduğu açıklığa kavuşacaktır. Yargı ve kamuoyu bu görüntülerle kandırılarak mağdur müvekkil için karalama başlatılmıştır. Oysa herkesin aklına hemen şu soru gelebilir, 'Madem ki bu görüntüler olaydan önce vardı neden Halil Sezai savunmasında baltalı bir saldırıdan bahsetmedi ve bu şekilde savunma yapmadı?' Bu bile görüntülerin mahkemeyi ve kamuoyunu kandırmaya yönelik kullanıldığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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