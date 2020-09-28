Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi

Dünya

Dünyaca ünlü enerji uzmanı İsrail basınına konuştu: Türkiye çok önemli güç, mutlaka dahil etmeli

Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasının ardından Türkiye'nin hem kıta sahanlığı içerisindeki hidrokarbon rezervlerini hem de jeopolitik önemini yeniden gündeme getirdi. İsrail basınına konuşan dünyaca ünlü enerji uzmanı Brenda Shaffer, "Türkiye çok önemli bir güç. Rusya ve Karadeniz'i çevreleyen güçlü bir devlet. Türkiye'yi EMGF'ye davet etmemek büyük bir hata. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na katılımı için baskı yapmalı." ifadelerini kullandı.