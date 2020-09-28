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Gündem Halil Sezainin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi
İSTANBUL

Halil Sezai'nin tutukluluğuyla ilgili son dakika gelişmesi

Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi

İstanbul Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Haber Merkezi AA
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 18 Eylül'de "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına ilişkin verilen karara karşı avukatınca yapılan itirazı karara bağladı.

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek, Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı: Avukatı tahliye istedi
GÜNDEM
Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı: Avukatı tahliye istedi

Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
OYNAT 00:59
Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
GÜNDEM
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


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