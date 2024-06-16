Halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Sedef Güler'in katili sınırda yakalandı

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.





Edirne'de gözaltına alındı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör'ün Edirne'de olduğunu belirledi. Güngör, gece yarısı merkeze bağlı Elçili köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.





4 suçtan aranması var

İncelemede Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.





Sedef Güler

Sorguda itiraf etti

Yavuz Güngör'ün ifadesinde, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra Sedef Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, daha sonra da halıyı sarıp deniz attığını söylediği öğrenildi. Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



