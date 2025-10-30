Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu için sona gelindi: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'na katılan Bakan Uraloğlu, projeyle ilgili kendisine yapılan sunumun ardından açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla vatandaşlara zaman kazandırdığını, günlük yaşamı kolaylaştırdığını, çalışanın iş yerine, öğrencinin okuluna daha güvenli ve daha hızlı ulaşmasını sağladığını ve hayatın akışının kesintisiz devam ettiğini söyledi.
"İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandıracağız"
Bakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getirerek, projelere devam ettiklerini, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
"Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ediyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirtti.
Bu etapta İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, söz konusu hattın diğer raylı sistemlerle entegrasyonunun sunduğu avantajları anlattı.
Proje inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel kazılarını ve betonarme imalatlarını bitirdiklerini, durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağladıklarını, elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmalarının sürdüğünü, tren entegrasyonunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine geçeceklerini ifade etti.
"Metro araçlarımız sürücüsüz olarak testlerden geçecek"
Bakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:
"İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmek mümkün değil"
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.
İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:
Test sürücüsüz gerçekleştirildi: Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı
Açıklamasının ardından çalışanlarla fotoğraf çektiren Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle test sürüşüne katıldı. Metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi.