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Halkın gücüyle darbeyi bastırdılar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı meydanlara davet ederek darbecilere karşı direnişin fitilini ateşledi. Erdoğan’ın bu liderliği, daha sonra çok sayıda ülkeye de örnek oldu. Venezuela, Bolivya ve Ermenistan liderleri, ülkelerinde darbe girişimlerini benzer yolla bertaraf etti.

Muhammed Vefa Yürekli
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:10 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halka meydanlarda ve havaalanlarında toplanma çağrısı yaptı. Türkiye genelinde canlarını hiçe sayan milyonlar sokaklara döküldü ve darbecilere geçit vermedi. 2016’da yaşan olayın üzerinden geçen 8 yıllık süreçte, dünyada çok sayıda ülkede darbe girişimleri yaşandı. Ülkelerin liderleri de Erdoğan gibi halkın gücüne sığındı ve demokrasiye karşı gerçekleştirilen çok sayıda kalkışma püskürtüldü. İşte onlardan birkaçı.


BOLİVYA’DA HALK ARCE’Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz günlerde Bolivya’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı’ndaki sivilleri tahliye etmesi ve bölgeyi kordon altına alması tepkilere neden oldu. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin, halka yaptığı ‘meydanlara çıkın’ çağrısının ardından sokağa çıkan halk, askerlere tepki gösterdi. Askerler ve Arce destekçileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ancak vatandaşın geri adım atmaması üzerine asker kışlaya döndü ve darbe bastırıldı.


PAŞİNYAN HALKIN DESTEĞİ İLE HÂLÂ GÖREVDE

2021 yılında Ermenistan ordusu içinde Başbakanı Nikol Paşinyan muhalif bir kesim, Ermeni liderin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı. Üst düzey komutanların yayınladığı bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Halkın başkent Erivan da sokağa dökülmesi sonrası Paşinyan meydanlara indi. Megafonlar görevi bırakmayacağını duyurdu. Ermeni lider hâlâ görevinin başında.


MADURO’NUN ÇAĞRISI ÜLKEYİ KURTARDI

2019’da Venezuela’da ordu, Devlet lideri Nicolas Maduro’ya karşı kalkışma başlatı. Maduro hükümetini tanımayacaklarını ilan eden askerler yayınladıkları videoda, halka sokakları dökülmesi çağrısı yaptı. Maduro da halkı cuntaya direnmek için sokağa çağırdı. Hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de toplanma çağrısı yapıldı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı ve “Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!” dedi. Birkaç gün süren olayların sonunda darbeciler tutuklandı ve darbe bastırıldı.

#15 Temmuz
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#dünya
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