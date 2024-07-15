Halkın gücüyle darbeyi bastırdılar

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halka meydanlarda ve havaalanlarında toplanma çağrısı yaptı. Türkiye genelinde canlarını hiçe sayan milyonlar sokaklara döküldü ve darbecilere geçit vermedi. 2016’da yaşan olayın üzerinden geçen 8 yıllık süreçte, dünyada çok sayıda ülkede darbe girişimleri yaşandı. Ülkelerin liderleri de Erdoğan gibi halkın gücüne sığındı ve demokrasiye karşı gerçekleştirilen çok sayıda kalkışma püskürtüldü. İşte onlardan birkaçı.





BOLİVYA’DA HALK ARCE’Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz günlerde Bolivya’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı’ndaki sivilleri tahliye etmesi ve bölgeyi kordon altına alması tepkilere neden oldu. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin, halka yaptığı ‘meydanlara çıkın’ çağrısının ardından sokağa çıkan halk, askerlere tepki gösterdi. Askerler ve Arce destekçileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ancak vatandaşın geri adım atmaması üzerine asker kışlaya döndü ve darbe bastırıldı.





PAŞİNYAN HALKIN DESTEĞİ İLE HÂLÂ GÖREVDE

2021 yılında Ermenistan ordusu içinde Başbakanı Nikol Paşinyan muhalif bir kesim, Ermeni liderin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı. Üst düzey komutanların yayınladığı bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Halkın başkent Erivan da sokağa dökülmesi sonrası Paşinyan meydanlara indi. Megafonlar görevi bırakmayacağını duyurdu. Ermeni lider hâlâ görevinin başında.





MADURO’NUN ÇAĞRISI ÜLKEYİ KURTARDI