Hamaney'den ilk mesaj: Hürmüz kapalı kalacak

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk mesajını yayınladı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, “Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı” dedi.
İran’da 1989’dan beri dini lider olan Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yerine geçen oğlu Mucteba Hamaney, ilk halka sesleniş konuşmasını yaptı. Hamaney, ses kaydı olarak yayınlanan açıklamasında, “Eğer mevcut durum devam ederse düşman daha önce hiç bilmediği cephelerde savaşla yüzleşecek” dedi. Konuşmasında, İran’ın komşu ülkelere düzenlediği füze saldırılarına da değinen Hamaney, “Bize komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırılar yapıldı. Biz de buna cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı. Hamaney, İran'ın sadece düşman üslerini hedef aldığını belirttiği açıklamasında, “Bu noktaları vurmaya mecburuz. Ama biz komşu ülkelerle olan dostluğumuza inanıyoruz” cümlelerini sarf etti. Yeni dini lider ayrıca, İran’ın başta ABD tarafından ülkenin batısındaki Minab kentindeki bir okulda işlenen katliam olmak üzere tüm savaş suçlarının intikamını alacağına dair söz verdi.
İRAN BİLENİYOR
İran Ordusu, Hamaney'in açıklamaları sonrası bağlılık mesajları verirken üst yönetimden de bu paralelde açıklamalar geldi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Trump’ın "hızlı zafer" açıklamasına tepki göstererek, "Bu ağır yanlış hesaplamanın bedelini size ödetip pişman edene kadar geri adım atmayacağız" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de “Saldırılara ne zaman başlayıp sıkıştıklarında da ne zaman ellerini kaldırıp durduklarını ilan etmelerine izin vermemeliyiz. Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz” diye konuştu.