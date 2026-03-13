Hamaney'den ilk mesaj: Hürmüz kapalı kalacak

İran’da 1989’dan beri dini lider olan Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yerine geçen oğlu Mucteba Hamaney, ilk halka sesleniş konuşmasını yaptı. Hamaney, ses kaydı olarak yayınlanan açıklamasında, “Eğer mevcut durum devam ederse düşman daha önce hiç bilmediği cephelerde savaşla yüzleşecek” dedi. Konuşmasında, İran’ın komşu ülkelere düzenlediği füze saldırılarına da değinen Hamaney, “Bize komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırılar yapıldı. Biz de buna cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı. Hamaney, İran'ın sadece düşman üslerini hedef aldığını belirttiği açıklamasında, “Bu noktaları vurmaya mecburuz. Ama biz komşu ülkelerle olan dostluğumuza inanıyoruz” cümlelerini sarf etti. Yeni dini lider ayrıca, İran’ın başta ABD tarafından ülkenin batısındaki Minab kentindeki bir okulda işlenen katliam olmak üzere tüm savaş suçlarının intikamını alacağına dair söz verdi.