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Hamas lideri Heniyye'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mütedeyyin kesimde büyük üzüntüye neden olan Kılıç'ın vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretlerinde ve mesajlarında bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve İstanbul'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Semih Bozkuş
22:17 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:51 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
İsmail Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da vefat etti.

Vefatı mütedeyyin kesimde büyük üzüntüye neden olan Kılıç'ın cenazesi, 23 Nisan Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kılıç'ın cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi isimlerin yanı sıra çok sayıda kişi katılırken, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretlerinde ve mesajlarında bulunuldu.

Heniyye'den taziye ziyareti

Taziye ziyaretlerinin bir tanesi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'da bulunan Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne yaptığı taziye ziyareti ile Hasan Kılıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Erdoğan ile Heniyye bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

Gazze'deki son durumun değerlendirildiği görüşmede iki lider, Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımları da ele almıştı.




#İsmail Heniyye
#İsmailağa Cemaati
#Hasan Kılıç
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