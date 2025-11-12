Hamas’tan Türkiye’ye başsağlığı

Hamas, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle kardeş ülke Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu acıyı paylaşıyor, kurbanların aileleri ve Türk halkı ile derin dayanışmamızı ifade ediyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.