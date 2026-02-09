Hamlin Hall artık tüm Boğaziçililerin

Üniversite yönetiminin açıklamasına göre dönüşümle birlikte, daha önce 260 öğrenciye barınma sağlayan bina, artık aynı anda 574, gün boyunca yaklaşık 4 bin öğrencinin ders görebileceği bir eğitim alanına dönüşecek. Binada 12 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunacak. 80’in üzerinde öğretim elemanı için ofis alanı oluşturulacak. Boşalan bodrum katındaki kulüp alanlarının ise binanın mimari kimliği korunarak ortak kullanım alanlarına dönüştürülecek.Boğaziçi Üniversitesi’nin açıklamasına göre, Güney Kampüs’te yürütülen çalışmalar kapsamında derslik kapasitesi geçen yıl 2 bin 330’dan 3 bin 60’a çıkarıldı. Hamlin Hall ve Anderson Hall’e eklenen yeni dersliklerle bu sayı 3 bin 814’e ulaştı.