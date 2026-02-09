Hamlin Hall artık tüm Boğaziçililerin

Boğaziçi Üniversitesi, artan derslik ihtiyacı gerekçesiyle Hamlin Hall’ü yurt olmaktan çıkarıp derslik ve akademik ofislere dönüştürme kararı aldı ve bu nedenle bodrum kattaki bazı kulüp odalarının taşınmasını istedi. Karar, kulüp üyeleri ve “dikilme” eylemlerinde yer alan bazı akademisyenlerin protestolarına yol açtı. Üniversite yönetimi ise, yaşananların ardından kulüpler için Hisar Kampüsü’nde alternatif alan gösterildiğini açıkladı. Dönüşümle birlikte Hamlin Hall’ün yüzlerce öğrencinin ders görebileceği modern bir eğitim binasına dönüşeceği ifade ediliyor.
Türkiye’nin en iyi öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi, bu kez Hamlin Hall’daki kulüp odalarının taşınmasıyla gündemde. Üniversite yönetimi, artan derslik ihtiyacı ve güney kampüsün canlandırılması amacıyla Hamlin Hall’ü yurt işlevinden çıkarıp derslik ve akademik ofislere dönüştürme kararı aldı. Bu kapsamda binanın bodrum katında bulunan bazı kulüp odalarının taşınması istendi.
Taşınma kararı, kulüp üyeleri ve onları destekleyen bazı “dikilme” eylemlerinde yer alan akademisyenlerin protestolarına yol açtı. Özellikle Prof. Dr. Mine Eder’in, “Kütüphanesiz, öğrencisiz, akademisyensiz bir üniversite yaratma projesiyle karşı karşıyayız” sözleri dikkat çekti. Ancak üniversite yönetimi bu iddiaları reddediyor.
YURTTAN DERSLİĞE DÖNÜŞÜYOR
Hamlin Hall, uzun yıllar erkek öğrenci yurdu olarak kullanıldı. Son iki yılda kız öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine kız yurduna dönüştürüldü. Ancak yeni yurt binalarının devreye girmesiyle yönetim, bu binayı artık yurt olarak kullanmama kararı aldı ve derslik ile akademik ofislere dönüştürme sürecini başlattı.
KULÜPLER NİÇİN ŞİMDİ TAŞINIYOR?
Hamlin Hall’ün bodrum katında yer alan müzik, güzel sanatlar ve bazı teknik altyapısı bulunan kulüpler, daha önce altyapı gerekçesiyle taşınmamıştı. Üniversite kaynaklarına göre, yönetim taşınma süreciyle ilgili kulüpleri önceden bilgilendirdi. İlk protesto geçen cuma günü gerçekleşti. Öğrenciler, “Burada milyon dolarlık yatırımlarımız var” diyerek taşınmaya karşı çıktı. Öğrencilere “dikilme” eylemi yapan akademisyenler de destek verdi. Önceki akşam yapılan tahliye sırasında kampüse girişler kısıtlandı; yalnızca yurtta kalan öğrencilerin girişine izin verildi. Kampüs dışında ise emniyet tedbirleri uygulandı.
GECE TAHLİYESİ
Eylemler büyüyünce sosyal medyada “kulüp kültürü yok ediliyor” söylemi yayıldı. Bu süreçte taşınma işlemlerinin gece saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde yapılması tartışma yarattı. Üniversite yönetimi ise çevik kuvvet talebinin kendilerinden gelmediğini, emniyetin eylem bilgisi üzerine önlem aldığını belirtti. Ayrıca bazı öğrencilerin rektörlükle görüşerek taşınmanın ertelenmesini talep ettiği, ancak sürecin uzaması üzerine tahliyenin gerçekleştirildiği öğrenildi.
Neler değişecek?
- Üniversite yönetiminin açıklamasına göre dönüşümle birlikte, daha önce 260 öğrenciye barınma sağlayan bina, artık aynı anda 574, gün boyunca yaklaşık 4 bin öğrencinin ders görebileceği bir eğitim alanına dönüşecek. Binada 12 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunacak. 80’in üzerinde öğretim elemanı için ofis alanı oluşturulacak. Boşalan bodrum katındaki kulüp alanlarının ise binanın mimari kimliği korunarak ortak kullanım alanlarına dönüştürülecek.Boğaziçi Üniversitesi’nin açıklamasına göre, Güney Kampüs’te yürütülen çalışmalar kapsamında derslik kapasitesi geçen yıl 2 bin 330’dan 3 bin 60’a çıkarıldı. Hamlin Hall ve Anderson Hall’e eklenen yeni dersliklerle bu sayı 3 bin 814’e ulaştı.
Alternatif gösterildi
- Boğaziçi’nin sit alanında yer alması nedeniyle yeni bina inşa edilemediği için yönetim mevcut mekanları yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Kulübü başta olmak üzere ilgili kulüpler için Hisar Kampüsü’nde Hamlin Hall’e yürüme mesafesinde yeni alanlar hazırlandı. Kulüplerin teknik ihtiyaçlarının da karşılanacağı ifade edildi.