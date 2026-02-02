Yeni Şafak
MSB: 2026-MSÜ geç başvuruları yarın alınacak

12:282/02/2026, Pazartesi
DHA
Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden başvurularını yapabilecek.
Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden başvurularını yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) geç başvurularının 3 Şubat Salı günü alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5 Ocak'ta başlayan 2026-MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta son buldu. Sınava ilişkin geç başvurular ise yarın alınacak.

Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden başvurularını yapabilecek.



