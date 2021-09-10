Gündem Hamsi sezonu erken başladı Balıkçıları erken bitecek endişesi sardı
GİRESUN

Hamsi sezonu erken başladı: Balıkçıları 'erken bitecek' endişesi sardı

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, her geçen yıl biraz daha verimsiz ve kalitesiz av sezonuna başladıklarını ifade ederek, Kasım-Aralık ayında bu sene için hamsi sezonunun bitebileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hamsi sezonu erken başladı: Balıkçıları erken bitecek endişesi sardı
Balıkçılar az çıkan balık çeşidi nedeniyle vatandaşların yüksek fiyattan yakındığını ifade etti.

Denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül itibarıyla palamut balığının görülmediğini, diğer balıkların da az bulunduğunu kaydeden Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi avının da erken başlayıp erken biteceğini belirterek, “Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlandıysa erken biteceği anlamına gelir. Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için hamsi avı bitebilir. Normalde balıkçılarımız palamutla başlayıp, hamsi avı ile devam ederdi. Ancak bu sene tam tersi oldu. Palamut görünmezken hamsi avı başladı. Bu da şu anlama gelir ki erken başlayan hamsi avı bir ay sonra Kasım, Aralık aylarında karasularımızı terk ederek gidecektir. Şu anda avlanan hamsinin de kalitesiz ve boyunun kısa olduğunu görüyoruz. Çünkü hala deniz suyumuz sıcak ve hamsi yağlanmadı bununla birlikte boyları da büyüyemedi. Tam sular soğuduğunda hamsi yağlandığında ise erken avlanan hamsi kalmayacaktır.” dedi.

Balık sezonu istavrit bereketiyle başladı: Balıkçıların umudu arttı
GÜNDEM
Balık sezonu istavrit bereketiyle başladı: Balıkçıların umudu arttı

Balıklar gelişemeden av sezonu erken başlıyor

Av sezonunun bir ay daha geç başlaması gerektiğini de ifade eden Arslan, “ 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda bizler balıklara büyüme fırsatı vermemiş oluyoruz. Çünkü Mayıs-Haziran aylarında balıklar yumurtalarını bırakıyor. 3,4 ay sonra ise av sezonu açılıyor. Oysaki balıklar bu süre içerisinde büyüyüp gelişemiyor. Bunu da zaten avlanan balık boylarında görüyoruz. Her geçen yılda balık boyları giderek küçülmektedir. Bu nedenle 1 Eylül yerine 1 Ekim tarihinde av sezonu bir ay daha geç başlamış olsa balıkların boylarının bir, iki santim daha büyüme imkanı olur ve deniz suyu soğumaya başladığı içinde iyice yağlanmış olacaktır. Zaten şuanda avlanan balıklar da benim bu söylediğimi doğrulayacak durumdadır” dedi.

Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı: En son 6 sene önce yaşamıştık
GÜNDEM
Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı: En son 6 sene önce yaşamıştık

Kıyı balıkçıları ve balıklar için gırgır avı bir ay geç başlamalı

Kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır teknelerinin bir tutulmaması gerektiğini de kaydeden Arslan, “ Özellikle büyük tekneler için av sezonunu mutlaka bir ay geç başlatılmalıdır. Burada kıyı balıkçılarıyla ,büyük gırgır tekneleri bir tutulmamalıdır. Çünkü kıyı balıkçıları 1 Eylül’de av sezonuna başlamış olsa tutabilirse bir palamut olur, ama büyük gırgır tekneleri, palamut yoksa hamsiye yöneliyor. Karadeniz’de 6,7 bin civarında kıyı balıkçısı var. Bu teknelerin bir yılda tuttuğu balığı gırgır tekneleri bir ağ atmada tutma imkanına sahip. Yani kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır tekneleri aynı değerlendirilmemelidir. Ayrıca ülkemizde 16 bin civarında kıyı balıkçısı bulunuyor, 2 bin 500 civarında da gırgır teknesi var. Bunlarda istihdam edilen kişi sayısı ise hemen hemen aynıdır ama kazançları aynı değildir, çünkü avlamaya gelince balığın yüzde 90’ını büyük gırgır teklerini avlarken, ancak yüzde 10’unu kıyı balıkçıları avlayabilmektedir. Bu nedenledir ki büyük gırgır teknelerinin av sezonu hem kıyı balıkçılarını koruma açısından hem de balıkların biraz daha büyüyebilmesi yönünden bir ay daha geç başlatılmalıdır” diye konuştu.

  • Öte yandan balıkçılar ise, az çıkan balık çeşidi nedeniyle vatandaşların yüksek fiyattan yakındığını ifade ederek, hamsi sezonunun kısa süreceğinden endişelerini dile getirdiler.

İstanbul'da balık haline boy baskını: Yaklaşık 9 ton balığa el konuldu
HAYAT
İstanbul'da balık haline boy baskını: Yaklaşık 9 ton balığa el konuldu

Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu: Kovasını alan sahile koştu
FOTOĞRAF 17
Title
Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.
Title
Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.
Title
Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.
Title
Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.
Title
Şen, Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu. dedi.
Title
Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı. ifadesini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu: Kovasını alan sahile koştu
Deniz suyunun soğuması ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde tonlarca balık kıyıya vurdu. Eline kova, poşet ve çuvalları alan yüzlerce kişi sahile akın ederek balıkları topladı.
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.