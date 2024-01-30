Hamza Dağ ile Cemil Tugay arasındaki hizmet anlayışı farkı: Bir yanda dev hastane diğer yanda heykel

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ olurken, Tunç Soyer'in üstünü çizen CHP'nin adayı ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.





Yerel seçimlere yaklaşırken CHP'nin İzmir adayı olarak belirlenen Cemil Tugay, kamuoyu tarafından pek tanınmayan bir isim olarak ortaya çıktı.





Tugay hakkında yapılan kısa bir araştırmada, öne çıkan konulardan biri yaptığı heykel açılışları...





Bir yanda CHP'nin sağlıkçı heykeli





Tugay'ın her CHP'li başkan gibi heykel merakı şaşırtmadı.





CHP'nin İzmir adayı Tugay'ın, 2021 yılında Covid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için heykel yaptırdığı ortaya çıktı.









Ortaya çıkan görüntüler gündem olurken akıllara AK Parti'nin sağlık sektöründeki yatırımları akıllara geldi.





Diğer yanda hastane açılışı





Tugay'ın adaylığının duyurulmasından sadece birkaç gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediyelerindeki adaylar açıklanmıştı.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir adayı Hamza Dağ'ın katılımıyla gerçekleşen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi açılışı, İzmir'in sağlık alanındaki önemli bir tesisini halkın kullanımına sundu. Bu etkinlik, yerel seçim atmosferinde CHP'nin 'kalesi' olarak lanse edilen İzmir'de halk sağlığına yönelik yapılan bu tür büyük yatırımların partisel ayrımları aşarak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

















Ege'nin en büyüğü





Türkiye'nin 22. şehir hastanesi olarak 2017 yılında inşa edilmeye başlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 618 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olarak öne çıkan bu sağlık kompleksi, toplamda 628 bin metrekarelik kapalı alana sahip.





Hastane kompleksi, 536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel ve Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplamda 2 bin 60 adet tescilli yatak kapasitesini barındırıyor.









İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü tek, 32'i ise çift kişilik özelliğe sahip.





Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.





İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.









Özellikleri neler?





Günlük hastaneye giriş yapan kişi sayısının 75 bin olarak öngörüldüğü İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, bin 301 sismik izolatör üzerine inşa edildi.





Bünyesinde 6 ayrı hastane barındırıyor

4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşak,

2060 Toplam Yatak Sayısı,

337 Poliklinik Oda Sayısı,

54 Ameliyathane Sayısı,

374 Yoğun Bakım Yatak Sayısı,

4828 Araçlık Otopark,

2 Helikopter Pisti.















