İstanbul ve 11 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

GÜNDEM İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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Değerli Kocaelili Kardeşlerim,

Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;

Ormanlık alanlara girilmesi,

Ateş yakılması,

Havai fişek atılması,

İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Lütfen kurallara uyalım.

Ormanlarımıza sahip çıkalım.

Size güveniyoruz — Seddar Yavuz 🇹🇷 (@SeddarYavuz) July 29, 2021

GÜNDEM Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

BALIKESİR VE İZMİR

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de, sosyal medya hesabı üzerinden ormanlık alanlara girişlerin Valilik gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞ 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının arttığını belirtti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyuran Gül, "Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos 2021'e kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır.



Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım….#Gaziantep — Davut GÜL (@gul_davut) July 30, 2021

GÜNDEM Gaziantep'te ormanlara giriş 15 gün süreyle yasaklandı

ÇANAKKALE’DE ORMANLARA GİRİŞLER 1 AY YASAK

Çanakkale il ve ilçelerinde ormanlık alanlara 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevliler haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konuya ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz - 30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler Çanakkale Valiliğinin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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KUŞADASI’NDA MİLLİ PARK GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran orman yangınlarına müdahaleler devam ederken Aydın Valiliği önemli bir karar aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarelerin ardından olası bir yangının önüne geçebilmek adına Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yeni bir karar alınıncaya kadar giriş çıkışlara kapatıldı. Olumsuz hava koşullarından dolayı böyle bir karar alındığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır” dedi.

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Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır. — Hüseyin AKSOY (@ValiAKSOY) July 29, 2021

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ACIPAYAM KANYONU'NA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ki kanyon belediye tarafından ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının ardından birçok kentte önemli kararlar alınırken Denizli’de de kararlar alınmaya başlandı.

İlk karar Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’dan geldi. Acıpayam Kanyonu ormanlık alanı ve güzelliğiyle birçok ziyaretçi ağırlarken Başkan Şevkan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kanyonun kapatıldığını duyurdu.

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Başkan Şevkan, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem” şeklinde paylaşımda bulundu.





GÜNDEM Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı

Bursa'da bir ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Bursa Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır" denildi.

GÜNDEM Bursa'da bir ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Hatay'da da ormanlara giriş yasak

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

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GÜNDEM Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı

Konya'da 2 ay ormanlık alanlara giriş yasaklandı





Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.





GÜNDEM Konya'daki ormanlar için karar: İki ay girişler yasaklandı

Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.

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UŞAK'TA DA YASAKLANDI

Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

GÜNDEM Uşak'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

FOTOĞRAF 6 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi. İlçede devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor. Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi. Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. diye konuştu. İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti. Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti: Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik. Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık. Çok kişi dumandan zehirlendi, hastanelere geldi. Şükür buna da can kaybımız yok ama malımız yandı. Yangında dehşeti yaşadılar: Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi. İbrahim Aydın isimli vatandaş, "Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı" dedi. Hatice Tekin ise, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleri dikkati çekiyor. İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala ifadesini kullanıyor. Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 24 Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor. Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti. Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor. Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan küle döndü: Acı manzara havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 34 Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler ile 19 ilden gelen söndürme ekipleri çalışmalara katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığınına döndü. İlk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan ölürken, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar oluştu. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı. 1 insansız helikopter, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi ve 30 su ikmal aracının yanında yaklaşık bin personel ile müdahale edildi. Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah helikopterle yanan alanlarda inceleme yaptı. Bakan Pakdemirli'nrin yanı sıra ilçede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bulunuyor. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde soğutma çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığını anlattı. Dün akşam üstüne doğru poyrazın azalmasıyla söndürmeye biraz daha yaklaşıldığını kaydeden başkan Böcek, yangı mücadelesine 253 araç ve 1146 personelle destek verdiklerini, genel sekreter, daire başkanları ve diğer çalışma arkadaşlarıyla bölgede görev başında olduklarını dile getirdi. Yangını en kısa sürede söndürmek istediklerini dile getiren Böcek, “Çünkü içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun yanında tabi ki ormanda bir sürü canlımız var, onlar yandı dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunan bütün vatandaşların dertlerine derman olmak için yapılabilecek ne varsa gereğinin yapıldığını dile getiren Böcek, bölgede elektrik olmaması nedeniyle su sıkıntısı olduğunu belirterek, “33 jeneratörümüzle su vermeye çalışıyoruz dedi. Manavgat'ta 3'üncü günde devam eden yangına müdahale için Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler, yangının başladığı günden bu yana canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalsalar da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 5 ekip ve arazöz, 700 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a yaklaşık 10 saatlik yolculuk sonrasında ulaştı. Geldikleri günden bu yana alevlerle mücadele eden Bilal Avcı, Mustafa Kaynar, Ahmet Demirtaş, Hüseyin Arslan ve Serdar Tuhal'dan oluşan ekip, Yaylaalan Mahallesi'ndeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için sabah saatlerine kadar mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yakıt ikmali için mahalle içerisinde duran ekip, yakıt tankerini beklerken arazözün üzerinde kahvaltı yapmak için yanlarındaki çaydanlıkla çay demledi. Bu sırada dumandan ve alevlerin arasındaki sıcaktan gözleri kuruyan ekip üyeleri, sağlık ekiplerinden aldıkları göz damlasını da birbirlerinin gözüne damlattı. Bölgede dağıtılan sandviçleri kahvaltıda demledikleri çayla birlikte yiyen ekip, yakıt ikmalinin ardından İbradı yolu üzerinde yangının devam ettiği noktaya doğru yola çıktı. Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü. Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. İlçede 6 farklı noktada gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, günün ışıklarıyla birlikte hızlandı. Havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti. Bölgede bulunan 3 bakan, çalışmaları koordine ediyor.

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OYNAT 01:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yangında hayatını kaybedenler için dua etti: Bir an önce bu sıkıntıları çözmeyi bize nasip et Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Marmaris ve Manavgat'taki yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarab biz aciziz, sana sığındık dualarımızı kabul et. Yangın felaketlerinde ölen kardeşimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri tamamiyle çözerek şehirlerimizi ve kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeyi bize nasip et' ifadelerini kullandı.

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