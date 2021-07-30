İstanbul ve 11 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Türkiye'nin 21 ayrı ilinde çıkan orman yangınlarıyla ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildi. İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, Hatay, Konya, Kırklareli ve Uşak'da ormanlara giriş yasaklandı.
Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
İstanbul Valiliği, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ; Ormanlık alanlara girilmesi, Ateş yakılması, Havai fişek atılması, İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz
Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de, sosyal medya hesabı üzerinden ormanlık alanlara girişlerin Valilik gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.
GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞ 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının arttığını belirtti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyuran Gül, "Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos 2021'e kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır.
Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım….#Gaziantep
Çanakkale il ve ilçelerinde ormanlık alanlara 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevliler haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Konuya ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz - 30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler Çanakkale Valiliğinin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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KUŞADASI’NDA MİLLİ PARK GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran orman yangınlarına müdahaleler devam ederken Aydın Valiliği önemli bir karar aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarelerin ardından olası bir yangının önüne geçebilmek adına Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yeni bir karar alınıncaya kadar giriş çıkışlara kapatıldı. Olumsuz hava koşullarından dolayı böyle bir karar alındığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır” dedi.
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Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ki kanyon belediye tarafından ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının ardından birçok kentte önemli kararlar alınırken Denizli’de de kararlar alınmaya başlandı.
İlk karar Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’dan geldi. Acıpayam Kanyonu ormanlık alanı ve güzelliğiyle birçok ziyaretçi ağırlarken Başkan Şevkan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kanyonun kapatıldığını duyurdu.
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Başkan Şevkan, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem” şeklinde paylaşımda bulundu.
Bursa'da bir ay süreyle ormana girmek yasaklandı
Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.
Bursa Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
“Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır" denildi.
Hatay'da da ormanlara giriş yasak
Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi.
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Konya'da 2 ay ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.
Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.
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UŞAK'TA DA YASAKLANDI
Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.
Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.