Hannibal savunması: İnfaz koruma memuru mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanıyor Bolu'da mahkumlara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru Yaşar S., kendisine A.T. isimli cinayet hükümlüsünün iftira attığını söyledi. Hannibal gibi A.T.’nin insan eti yediğini öne süren Yaşar S. savunmasında, "A.T. hep sorun çıkaran bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir" dedi.

