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Hastalarla ilgili müstehcen mesajlar atmışlardı: 2 doktor adliyeye sevk edildi

Hastalarla ilgili müstehcen mesajlar atmışlardı: 2 doktor adliyeye sevk edildi

16:2713/04/2025, Pazar
AA
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Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı öne sürülen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor, adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

  • Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.


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