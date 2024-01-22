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Hastanede doğum yaptıktan sonra geldiği evinde eşi tarafından vahşice öldürüldü

Mardin'de kan donduran bir cinayet gerçekleşti. 25 yaşındaki kadın, doğum yaptığı hastaneden taburcu olduktan sonra geldiği evinde eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Cani koca olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kadın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

00:46 - 22/01/2024 Pazartesi
DHA
Mardin'de yeni doğum yapan kadın kocası tarafından öldürüldü.
Mardin'de yeni doğum yapan kadın kocası tarafından öldürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde cuma günü doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu olan Vatfa Ecevit (25), eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Şiyar Ecevit, olaydan sonra haber verdiği yakınlarının ihbarı ile gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Hastaneden taburcu oldu evinde öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, bugün taburcu oldu. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına haber verdi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Mardin
#Doğum
#Cinayet
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