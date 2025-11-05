Yeni Şafak
Hat Holding ve Investco'ya A.Ş.'ye kayyum atandı

09:205/11/2025, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş’nin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İnvestco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konularak 2 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında, mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşarak tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları, ayrıca bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.


Soruşturma çerçevesinde ayrıca, mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.




