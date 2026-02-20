Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

20:1020/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Akçalı ile Üçgüllük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçalı ile Üçgüllük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


#Hatay
#Arsuz
#orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fitre ve fidye farkı nedir, 2026 yılında kim ne kadar ödeyecek? Fitre nasıl hesaplanır, asgari tutar neye göre belirlenir? Diyanet açıklaması