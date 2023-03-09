Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker komando marşıyla kentten ayrıldı.

Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek,

'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda'