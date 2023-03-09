Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker komando marşıyla kentten ayrıldı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.
Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek,
'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda'
sloganları attı.
Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.
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1 saat önce
Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker komando marşıyla kentten ayrıldı
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