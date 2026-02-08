Hatay’da otomobil takla attı: Üç kişi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşandı. 31 ATR 683 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünün kaybetmesiyle takla attı. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.