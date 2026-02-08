Yeni Şafak
Hatay’da otomobil takla attı: Üç kişi yaralandı

20:318/02/2026, Pazar
IHA
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşandı. 31 ATR 683 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünün kaybetmesiyle takla attı. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


#Hatay
#otomobil
#takla
