Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme çikolata ve cips imha edildi

Reyhanlı Belediyesinin açıklamasına göre Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bir miktar çikolata ve cips ile 2 ton şekerlemeye el konuldu.