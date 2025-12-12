Yeni Şafak
Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme çikolata ve cips imha edildi

12:3312/12/2025, Cuma
AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, marketlerde bulunan son tüketim tarihi geçmiş çikolata, cips ve 2 ton şekerleme imha edildi.

Reyhanlı Belediyesinin açıklamasına göre Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bir miktar çikolata ve cips ile 2 ton şekerlemeye el konuldu.


Ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.




